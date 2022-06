Zwyczajny dom z nadzwyczajnym wnętrzem!

Od dziecka uczono nas, aby nie oceniać książki po okładce. Jakkolwiek wielką wagę przykłada się do pierwszego wrażenia, czasami może być ono bardzo mylne. Tak też jest w przypadku domu, do którego Was dzisiaj zabierzemy. Zlokalizowany w północnym Londynie, na ulicy zabudowanej egzemplarzami tradycyjnej, wyspiarskiej architektury, na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie zwyczajny, jednak przy bliższym poznaniu zaskakuje innowacyjnością i nowatorskim podejściem do mieszkania. Ze względu na technikę budowy oraz wykorzystane materiały, ten pozornie zwyczajny dom zyskuje miano domu przyszłości. Zobaczcie dlaczego!