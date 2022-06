TOP 10- domy z płaskim dachem!

Pozostajemy we Francji. Perspektywa z lotu ptaka uświadamia nam, że płaskie dachy wcale nie muszę być monotonne! Wystarczy użyć różnorodnych materiałów: kamienia, drewna, betonu… Powyższy widok to także kolejny dowód na potencjał praktycznego zastosowania płaskich dachów w charakterze niezwykle przestronnych tarasów. Mogą one łączyć się z na przykład… spektakularnymi basenami!