Ty też możesz zamieszkać w kontenerze!

Na koniec rzućmy okiem na to, jak ten wyjątkowy dom prezentuje się za dnia i po zapadnięciu zmierzchu. Liczne otwory okienne sprawiają, że naturalne światło ma swobodny dostęp do wnętrza, a w nocy blask ze środka rozlewa się na ogród. Niezwykłe są także okna na piętrze- w kształcie trójkątów i trapezów- nawiązujące do geometrii, która emanuje cala bryła domu.

