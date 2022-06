Perła nowoczesnej architektury!

Taras, jaki stworzyli projektanci, jest jednym z najbardziej zjawiskowych, jakie do tej pory widzieliśmy! Został on zadaszony i odgrodzony od podwórza jedną ścianą, która stanowi przedłużenie konstrukcji zewnętrznej domu. Ażurowa forma zadaszenia, gdyż projektanci zdecydowali się na nieregularne, kwadratowe wycięcia na całej płaszczyźnie, sprawia, że taras przenikają świeże promienie słońca, jednocześnie chroniąc przed wiatrem. Dodatkowym atutem tego niezwykłego tarasu jest zasadzenie na jego skraju drzewa – gdy tylko o odpowiedniej porze roku ono zakwitnie, taras wypełni się kojącą oczy zielenią i świeżością! Zwróćcie uwagę, że w przeciwieństwie do całej fasady domu pokrytej białymi, łatwymi w utrzymaniu listwami, ściany od strony tarasu pokryto naturalnym drewnem – tworzy to fantastyczny kontrast z bielą, jednocześnie ocieplając charakter tarasu.