Dzieci = kłopoty? – Wszystko o dzieciach

Wiadomo nie od dziś, że wszelakiego typu ostre przedmioty, a zwłaszcza noże są ogromnym wrogiem każdego dziecka. Pamiętajcie, by nie zostawiać tych akcesoriów na blatach, gdzie dziecko może mieć do nich swobodny dostęp. Wszystkie sztućce powinny być przechowywane w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Jak widzicie na zdjęciu, można je w całkiem pomysłowy sposób stworzyć! Ci z Was, którzy chcą mieć stu procentową gwarancję, że dziecko samo nie wyjmie sobie noży do zabawy, powinni zamontować w swojej kuchni szafeczki na klucz. Jest to drobne utrudnienie podczas przygotowywania posiłków, jednak to rozwiązanie sprawi, że nie będziecie się wciąż martwić o swoje pociechy.