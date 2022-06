Depresyjne M4 nabiera kolorów!

Choć układ mebli kuchennych i zagospodarowanie dostępnej w tym pomieszczeniu przestrzeni nie pozostawia nic do życzenia, to jednak sam charakter mebli może wprawić w stan iście depresyjny. Niezwykle staromodne drewniane fronty szafek kuchennych w połączeniu z ciemnym blatem z materiału imitującego naturalny kamień dawały przygnębiające wrażenie. Tym, co dodatkowo je potęgowało, było fatalne oświetlenie w pomieszczeniu.