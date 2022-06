Luksusowa nowoczesność!

Luksus niejedno imię ma. Każdy z nas na myśl o luksusowej rezydencji będzie miał przed oczami inny spektakularny budynek. Jedni uwielbiają nawiązania do przeszłości, renesansowe wille to tutaj wiodąca inspiracja. Inni z kolei zachwycają się nowoczesnością, chcą żyć osadzeni mocno w swoich czasach i to przez pryzmat współczesności rozumieją luksus. Nasz dzisiejszy Katalog Inspiracji dotyczy rezydencji stworzonej dla właśnie tej drugiej grupy miłośników architektury.

Jeśli nosi się nazwisko Bond, to ono zobowiązuje, także podczas budowy domu! Architekci ze studia Baufritz z angielskiego Cambrigde podjęli się zaprojektowania rezydencji marzeń dla małżeństwa Sarah i Trevora Bondów. W okolicy można było znaleźć już cztery inne dzieła tej pracowni, które przekonały naszą parę co do ostatecznego wyboru. Bondowie marzyli o willi wyróżniającej się elegancją prostoty, o proporcjonalnej, klasycznej bryle zinterpretowanej w języku współczesności. Trudnością było umiejscowienie działki na zboczu, a bonusem piękne widoki na Tamizę.

Jak mawiają, im prościej, tym trudniej! Czy nasi profesjonaliści podołali jasno sprecyzowanym oczekiwaniom klientów? Zaraz się o tym przekonamy…