Piękny ogród przy małym nakładzie pracy!

Małych ogrodów lub wręcz przeciwnie, tych bardzo dużych, nie można zasadzić roślinnością po same brzegi. Musi znaleźć się miejsce na wypoczynek na kocu lub zabawę z dziećmi na ziemi. Do spełniania tego przykazania niezbędnym warunkiem jest zadbany, soczysty, odchwaszczony trawnik. Podstawowymi zasadami pielęgnacji trawnika jest regularne koszenie, podlewanie i nawożenie! Koszenie trzeba przeprowadzać urządzeniem o dobrze naostrzonych elementach tnących, by murawa była równo przycięta, elegancka i przyjemna w dotyku. Nawożenie zapewnia odpowiednie rozkrzewianie i wzrost. Dobrym okresem na tego typu zabiegi jest początek kwietnia. Podlewanie w lecie to także obowiązek niezbędny dla jego ładnego i zdrowego wyglądu. Pomimo tego, że trawnik jest elementem w ogrodzie, który również wymaga dość szczególnej pielęgnacji, jest on na pewno mniej pracochłonny w utrzymaniu niż kwitnąca roślinność, którą mielibyśmy zasadzić w sporych ilościach na jego miejsce. Zadbany, przestronny trawnik może zrobić bardziej oszałamiające wrażenie niż nieudanie zasadzone i wypielęgnowane rośliny, wołające o wielogodzinne i żmudne prace pielęgnacyjne. Mniej znaczy więcej!