Finezja betonu i szkła!

Jeśli chodzi o wystrój wnętrz, to w aranżacjach zdecydowano się na minimalizm. Podstawowym kolorem jest oczywiście biel. Nie inaczej sprawy mają się w kuchni. To wydzielone pomieszczenie zorganizowane wokół masywnej wyspy – miejsca do przechowywania, przygotowywania posiłków oraz strefy śniadaniowej. Układ pomieszczenia to litera C , dopełniona wyspą właśnie oraz lekką taflą szklaną. Za nią taras wyłożono czarnymi płytkami ceramicznymi, które doskonale kontrastują z białym wnętrzem.