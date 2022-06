Najlepsza nowoczesna rezydencja Hiszpanii?

Co się dzieje kiedy światowej klasy architekt projektuje dom dla innego światowej sławy architekta? Powstają tak utytułowane budynki jak podmadrycka Casa Levene! Swoje imię zawdzięcza nazwisku pierwszego właściciela i zleceniodawcy projektu, Richardowi Levene. Jako że uważa on, iż architekt nigdy nie powinien budować sam dla siebie, poprosił o zaprojektowanie jego domu zaprzyjaźnionego Eduarda Arroyo. Kluczowa okazała się tutaj lokalizacja w lesie w miejscowości San Lorenzo de El Escorial, czyli tam, gdzie znajduje się słynny klasztor, siedziba jednego z królów Hiszpanii. Budowanie w cieniu klasyka architektury nie przeszkodziło jednak w podejmowaniu decyzji o kreatywnych rozwiązaniach. Opłaciło się! Pośród wielu nagród i wyróżnień willa została zaliczona do prestiżowego grona budynków reprezentatywnych dla współczesnej architektury hiszpańskiej i jej projekt znalazł się na wystawie w “On-Site: New Architecture in Spain” w nowojorskim MoMA.

Dzisiaj zabierzemy Was na spacer po wyjątkowej posiadłości. Wiele możemy się tutaj nauczyć! Tak o projektowaniu ekologicznym, jak i o odważnych połączeniach kolorów i wykorzystaniu krzywizn.

Będzie na co popatrzeć…