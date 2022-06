Najlepsze schody do małych domów!

Kolejna propozycja z pewnością przypadnie do gustu tym z Was, którzy cenią wykorzystanie maksimum powierzchni, co jest szczególnie istotne przy aranżacji małych domów. Te nietypowe schody łamane wykonano z drewna, a kolejne schody oddzielono od siebie na wpół transparentnym materiałem, za którym ukryto oświetlenie. Dzięki temu projektanci nie musieli martwić się już o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia, by chodzenie po schodach nocą było bezpieczne. To, co wyróżnia te schody z poza innych, to nietypowa konstrukcja. Każdy stopień przedłużono, dzięki czemu uzyskano regał na bibeloty! Dodatkowym atutem takich schodów jest możliwość stworzenia schowka pod nimi, co umożliwi nam np. schowanie odkurzacza, czy środków czyszczących.