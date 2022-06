Aranżacja przedpokoju – znajdź swoją inspirację!

Stare meble mogą dodać przestrzeni ponadczasowego wyglądu i klasy. Tym tropem podążyli projektanci z Traco Magenta – Design de Interiores wprowadzając do korytarza stolik, który niegdyś był stojakiem pod maszynę do szycia. Decydując się na meble z duszą, wybierajcie te, które przeszły drobiazgową renowację – da Wam to gwarancję na bezproblemowe korzystanie z ich przez kolejne, długie lata! Aranżacja przedpokoju została ozdobiona przez architektów elementami w stylu nowoczesnym. Lampka na nodze przypominającej pień drzewa, czy misa imitująca kamień fantastycznie do siebie pasują, nadając przestrzeni wyjątkowy charakter. Jeżeli chcecie uniknąć we wnętrzu niepotrzebnego miszmaszu, zdecydujcie się na lustro bez ramy. Dzięki temu nie dodajecie do wnętrza kolejnych form, a jednocześnie optycznie je powiększacie i rozświetlacie.