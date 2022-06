Aranżacja kuchni z salonem- ciekawe pomysły!

W aranżacji kuchni z salonem bardzo ważny jest układ mebli. W przestrzeni wielofunkcyjnej nie możemy zapomnieć o mądrym rozplanowaniu mebli. Wygodny wypoczynek w salonie musi być tak ustawiony, by przypadkiem nie torował drogi do kuchni. Co więcej nie może też stać w miejscu gdzie wytoczyłaby się naturalna logicznie ścieżka przejścia. Jest to błąd wielu osób chcących w małym miejscu zmieścić za dużo rzeczy. Idealny salon to taki, gdzie znajdzie się komfortowy wypoczynek, a idealna kuchnia, to taka w której łatwo i przyjemnie można przyrządzić posiłek ale także znajdziemy miejsce by go zjeść. Pamiętajmy by przy aranżacji kuchni z salonem nie zapomnieć o żadnym z tych jakże ważnych elementów.