Które materiały budowlane wybrać do swojego domu?

Do budowy ścian jednowarstwowych używa się najcieplejszych materiałów ściennych, jakie są na rynku: bloczków z betonu komórkowego, pustaków z ceramiki poryzowanej lub bloczków keramzytobetonowych z wkładkami styropianowymi. Muruje się je na specjalne zaprawy, które nie powodują powstawania mostków cieplnych w miejscu spoin. Ściany dwuwarstwowe są najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem. Konstrukcja to jedynie mur i ocieplenie. Jeden materiał odpowiada w nich za to, by ściany były mocne, drugi – by były ciepłe. Mur można tu zbudować z dowolnego materiału – bloczki np. z betonu komórkowego. Ściany trójwarstwowe oprócz warstwy nośnej i ocieplenia, mają jeszcze warstwę elewacyjną, która chroni ocieplenie przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi. Zwykle muruje się ją z niewymagających wykańczania cegieł klinkierowych lub silikatowych, można też zbudować ją ze zwykłych cegieł i otynkować.