Metaliczne wnętrza, które są po prostu cool!

W kuchni liczy się przede wszystkim funkcjonalność, a więc pomieszczenie to powinno być tak zaprojektowane, aby ułatwić nam naszą codzienną pracę. Po pierwsze ergonomia, czyli dostosowanie wysokości blatów, sprzętów do naszych indywidualnych potrzeb. Kuchnia powinna być dopasowana do osoby, która najwięcej czasu w niej spędza. Jest to niezwykle istotny czynnik, bowiem od tego zależy zdrowie naszego kręgosłupa. Po drugie oświetlenie. Łączmy lampy sufitowe z oświetleniem ściennym, halogenami, lampami stojącymi czy reflektorami. Liczy się przede wszystkim odpowiednie dostosowanie światła do potrzeb. Po trzecie praktyczne rozstawienie urządzeń. Tak, więc lodówka nigdy nie powinna stać obok urządzeń nagrzewających się, czyli mikrofalówki, kuchenki bądź piecyka. Dzięki temu zapewnimy dłuższą żywotność naszym sprzętom, a my zaoszczędzimy pieniądze. W metalicznych kuchniach liczy się porządek i czystość. Błyszczące nawierzchnie są o tyle niepraktyczne, że znać na nich każde zabrudzenie, każdy odcisk. Dlatego zwracajmy szczególną uwagę do odpowiedniej pielęgnacji blatów czy powierzchni lśniących.