Mieszkaj jak w ulubionym serialu!

Dom Meredith Grey znajduje się w Seattle i należał wcześniej do jej matki i babki. Zamiast go sprzedać, zdecydowała się na sprowadzenie współlokatorów. Jest to dom w którym zawsze przebywa sporo gości i każdy może wpaść na chwilę, tworzy się przyjemna atmosfera podkreślona przez znajdujący się w środku kominek. Duże kanapy i miękkie poduszki do podstawa salonu – kolorami dominującymi we wnętrzu jest brąz i jego odcienie. Meble w większości stanowią odziedziczone po członkach rodziny pamiątki. To wnętrze nawiązuje do domowego ciepła, jest przestronne i zawsze przytulne.