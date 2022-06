Kontener pełen bieli!

Przechodzimy w lewą stronę, by lepiej przyjrzeć się tarasom. Jak już wspomnieliśmy, zostały one wykonane z drewna. Zamontowano je na nieznacznym podwyższeniu. Odpowiadają dwóm bokom jednego z dwóch kontenerów użytych do budowy tego domu. Z tej perspektywy dobrze widać także opisane już zadaszenia. Jednak nie to jest najbardziej interesujące! Okazuje się, że nasz biały dom skrywa akcenty intensywnego koloru pomarańczy, który wybrano na fasady boczne. Ciekawe są zewnętrzne drzwi, dzięki nim można szczelnie ochronić prywatność sypialni.