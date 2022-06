Dach czterospadowy – dlaczego staje się tak popularny?

Dach namiotowy to odmiana dachu kopertowego. Swoim wyglądem przypomina piramidę, bowiem w jego skład wchodzą cztery połacie trójkątne. Stykają się w jednym punkcie. Rozwiązania konstrukcyjne tego typu spotykane są w budynkach o rzucie kwadratowym. Zwykle stosowany jest w domach parterowych oraz z poddaszem. Zły efekt estetyczny wywołuje dach namiotowy w domach piętrowych, za to korzystny wygląd uzyskamy, umieszczając go w najwyższej części domu – na wieży. Dach mansardowy to dach czterospadowy, nawiązujący do dwuspadowego. Połacie są łamane w taki sposób, że każda z nich składa się z dwóch częścinachylonych pod różnym kątem. Dolna część połaci ma duży kąt nachylenia, nawet powyżej 80° – w tym fragmencie dach jest zatem bardzo stromy, w zasadzie zastępuje ścianę zewnętrzną. Część dachu usytuowana powyżej ma łagodny spadek – w tym fragmencie dach jest bardzo płaski.Rodzaje dachów kopertowych dobiera się do bryły budynku.