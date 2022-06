Solarne lampy – czy opłaca się w nie inwestować?

Lepsze lampy solarne mają w sobie wbudowany czujnik zmierzchu – dzięki temu same zapalają się po zmroku. Nie ma wtedy konieczności instalowania żadnych urządzeń włączających i wyłączających oświetlenie o odpowiedniej porze. Na rynku znajdziecie również produkty z czujnikami ruchu. Warto pamiętać, że w przypadku większych inwestycji lampy są projektowane indywidualnie z myślą o konkretnych klientach. W związku z tym można oczywiście postawić wymagania dłuższego czasu ich pracy, ale zawsze wiąże się to z koniecznością zastosowania dodatkowych technologii czy rozwiązań, a co za tym idzie – również i ze znacznym wzrostem cen. Czasami w ramach dodatkowego źródła zasilania stosuje się tu na przykład turbiny wiatrowe, co jednak jest dość kosztowne, a ponadto nie zawsze możliwe do zrealizowania.