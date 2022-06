Sadzarka z palet! – świetny pomysł na wiosnę!

Z pozyskanych deseczek należy wybrać te najlepsze jakościowo i zabrać się do konstruowania sadzarki. Ale przed tym pomyślmy o wyszlifowaniu każdej z nich papierem ściernym, by były gładkie i gotowe do późniejszego malowania. Powinniśmy też dokładnie zaplanować rozmiar donic w taki sposób, by pasowały do rodzaju i geometrii wnętrza, ale także, na przykład do plastikowych osłonek, które zechcemy je w nich ukryć.

Przed wejściem głównym mogą to być kwadratowe, większe sadzarki, a na mniejszych lub wąskich balkonach długie, prostokątne skrzyneczki. To samo dotyczy głębokości. Musimy również wziąć pod uwagę rodzaj rośliny jaką zechcemy w niej zasadzić.