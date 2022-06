Jak pozbyć się nieświeżego powietrza?

Nieświeże powietrze w domu i nieprzyjemny zapach czasem może się unosić tylko przez chwilę, ale w gorszej sytuacji – zostaje w pomieszczeniu na dłużej. Bywa i tak, że miesiącami nie możemy się go pozbyć. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak choćby poprzedni lokatorzy, którzy palili tytoń w mieszkaniu. Często jest to również wina złej wentylacji lub niesprawnych odpływów – takie zapachy odstraszą każdego, a my nie będziemy się czuć komfortowo we własnym domu. Jeśli wszelkie spreje i aerozole, które mają uwolnić nas od brzydkich zapachów i zniwelować ich obecność w powietrzu niestety nie działają, a nawet najlepsze odświeżacze powietrza z górnej półki nie dają rady, warto poznać przyczynę brzydkich zapachów. Latem możemy z domu uciec na cały dzień i przebywać na świeżym powietrzu, ale nie po to mamy swój pięknie urządzony i wygodny dom, aby wyganiał nas z niego brzydki zapach i nieświeże powietrze. Co zrobić, aby czuć w nim zawsze zapach nadchodzącej wiosny?