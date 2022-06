To nie szaleństwo… sprejowane dywany!

Pewnie myślicie, że zupełnie postradaliśmy zmysły i namawiamy do czegoś, co wcale nie jest możliwe. Jednak okazuje się, że jest to całkiem proste! W sklepach znajdziemy dywany w różnych kolorach i z przeróżnymi wzorami, jednak nie zawsze one nam odpowiadają. Niektóre dywany w naszym domu niejedno przeszły i przyda im się małe odświeżenie. Zamiast nieudanych prób doczyszczenia, możemy pokryć dywan sprayem, zmienić jego kolor, stworzyć nowy wzór i nadać mu niepowtarzalny indywidualny charakter. W czasach, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, warto czasem podkreślić nasz wysublimowany gust estetyczny. Poza tym coraz większym trendem staje się antykonsumpcjonizm, a co za tym idzie, wzrasta rola umiejętności jakie posiadamy, i wszelkie prace DIY nabierają ogromnej wartości. Jeśli jeszcze wahacie się, czy warto poświęcić kilka chwil na renowację dywanu, przeczytajcie, jakie to proste.