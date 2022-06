Budowa garażu – o czym należy pamiętać?

W pierwszej kolejności na pustej działce planujemy wymarzony dom. Dopiero później realizujemy plany na dogodne miejsce gospodarcze, w którym będziemy mogli przechowywać rozmaite, sezonowe rzeczy oraz parkować auto. W polskich gospodarstwach projekt na garaż najczęściej składa się z jednego budynku. Jednak według obowiązującego prawa budynek gospodarczy to nie to samo co garaż. Ten pierwszy definiuje się fachowo jako budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, natomiast garaż to miejsce do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu. Z tego rozróżnienia wynika, że budynek gospodarczy można zbudować na działce na podstawie zgłoszenia, zaś garaż na podstawie pozwolenia na budowę, czyli tak jak jest to w przypadku zwykłego budynku mieszkalnego. Jest to na tyle większe utrudnienie, że pozwolenie na budowę wymaga załatwienia wielu formalności i jest bardziej kosztowne niż zwykłe zgłoszenie. Nie ma to znaczenia, czy garaż będzie zbudowany z lekkiej czy ciężkiej konstrukcji. Z ostatnio znowelizowanych przepisów wynika, że o ile nie jest to obiekt tymczasowy i przekracza on 35m2 powierzchni zabudowy, niestety zawsze będziemy musieli pofatygować się o legalne ustanowienie i zaakceptowanie projektu budowy garażu na naszej działce w formie pozwolenia. O czym więcej pamiętać przy jego budowie i wykończeniu? Dowiecie się poniżej.

Ciekawe miejsca na auto wokół domu i nie tylko, obejrzycie w Katalogu Inspiracji A gdzie Ty parkujesz swoją brykę? Zapraszamy!