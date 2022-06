Biała łazienka – 9 pomysłów na dekoracje

Biała łazienka to wybór najbezpieczniejszy ze wszystkich, który nie może się nie udać, a jednocześnie chyba najbardziej stylowy i ponadczasowy. Biała łazienka paradoksalnie, może mieć mnóstwo oblicz, a jej paleta kolorystyczna może być również bardzo szeroka! Jasna i dająca wrażenie przestrzeni nawet małym toaletom – to tylko dwie, oczywiste zalety ze wszystkich niezliczonych. Dlatego w tym artykule pokażemy jakie nieograniczone możliwości dekoracyjne daje nam łazienka zaaranżowana w tym neutralnym kolorze. Trzeba na dobre zadać kłam twierdzeniom, że biała łazienka jest nudna i niepraktyczna. Urządzenie pokoju kąpielowego to nie tylko kafle, wanna, brodzik i umywalka. To szereg bardzo istotnych i przydatnych nam na co dzień dodatków, o których często zapominamy, a które w główniej mierze kreują wystrój całej łazienki.

Poniżej pokażemy Wam armaturę, oświetlenie i różne akcesoria do łazienki z najwyższej półki, które zaskakują dizajnem i pomysłowością projektantów. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie i zaczerpnie inspiracje, które przeniesie do własnej oryginalnej, białej łazienki!

Jeśli wybraliście biel do łazienki z powodu jej małego metrażu i chęci optycznego powiększenia, pomysły na tą trudną aranżację znajdziecie w Katalogu Inspiracji Aranżacja małej łazienki – sprytne rozwiązania.

Zapraszamy!