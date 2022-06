Wypowiedz wojnę roztoczom w swoim domu!

Zabierając się za sprzątanie powinniśmy zrobić to dobrze, żeby nie napracować się i nie uzyskać żadnych rezultatów. Przede wszystkim jeśli chcemy pozbyć się kurzu z domu, to otwórzmy na oścież okna, przez które będzie wlatywać świeże powietrze i wymieniać się z tym pełnym kurzu i odchodów roztoczy. Następnie sięgnijmy po szmatkę na mokro, możemy do tego użyć specjalnego spreyu do mebli i przetrzeć na sucho lub delikatnie wilgotną ścierką przetrzeć kurz a dopiero po tym – na mokro. W innym przypadku tylko wzbijemy kurz w powietrze i wcale się go nie pozbędziemy. Biorąc odkurzacz do ręki powinniśmy pamiętać o tym, żeby worek był pusty, a najlepiej, jeśli użyjemy takiego, który dodatkowo nawilża powierzchnię, aby wchłonąć kurz zamiast go podrywać do góry. Poza tym pranie wszystkich tekstyliów, firan, zasłon, pościeli powinno się odbywać jak najczęściej i to w wysokiej temperaturze.

W przypadku tapicerowanych mebli i materacy możemy sięgnąć po specjalne aerozole, które pozwolą nam zwalczyć roztocza. Następnie nakładamy świeżą poszewkę lub narzutę i gotowe!

