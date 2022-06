Świetlik dachowy sposobem na ciemny dom

By zamontować świetlik w dachu, konieczny jest częściowy demontaż pokrycia. Łaty trzeba poucinać tak, by powstał między nimi otwór o wymiarach odpowiadających świetlikowi, a następnie wykonać dodatkowy stelaż do jego podparcia. Należy go przygotować zgodnie z wytycznymi z instrukcji montażu. W wypadku świetlika tunelowego, na przygotowany zgodnie z instrukcją otwór należy nałożyć kołnierz uszczelniający a następnie przełożyć rurę przez kolejne warstwy dachu. Na końcu przystępuje się do wycinania dziury w suficie i zamontowania w otworze od strony pomieszczenia pierścienia, do którego będzie dołączony tunel.