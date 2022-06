Piękna atrapa kominka – 10 inspiracji

Kominek to symboliczne centrum domowego ogniska, który zbiera wszystkich domowników w czasie zimowych wieczorów, a latem pięknie się prezentuje jako dekoracja. Jednak nie każdy z nas może sobie pozwolić na posiadanie prawdziwego kominka z różnych względów. Nie zawsze jest możliwe podłączenie odpowiedniej wentylacji – szczególnie mieszkańcy bloków muszą się pożegnać z wizją klasycznego kominka. Jeśli kominek we wnętrzu podoba nam się bardzo, ale nie możemy lub po prostu nie chcemy mieć kominka z roztańczonym w środku ogniem, to zawsze możemy wyjść z tej sytuacji sięgając po atrapę kominka. Nie wymaga ona takiej inwestycji, jak dodawanie kominka razem z wkładem i wentylacją, ale też z drugiej strony nie da nam ciepła. Jednak odpowiednio zaaranżowana atrapa kominka zawsze będzie estetycznie wyglądać i przez to wyjątkowo upiększać nasze mieszkanie. Wybraliśmy kilka przykładów, tak aby atrapa kominka była dopasowana do naszego wnętrza.