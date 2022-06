Mniej znaczy więcej!

Nasi architekci tworząc ten ciekawy dom zadbali o to, by jego właściciele mogli się cieszyć ogromną funkcjonalnością. Duża liczba okien zapewnia, że do wnętrza domu wpada dużo naturalnego światła słonecznego, co jest bardzo ważne podczas tworzenia każdego projektu budynku. Nie mogło również zabraknąć prostego garażu, który chroni ukochane auto właścicieli obiektu przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych. To obowiązkowy element szczególnie dla tych z Was, którzy na co dzień korzystają z tego środka transportu. Cały teren został oddzielony murem dbającym o bezpieczeństwo domowników. Jego kolor świetnie koresponduje z pozostałymi odcieniami użytymi do aranżacji tego budynku.