Czy naprawdę potrzebujesz tych rzeczy w swoim domu?

Pierwszym krokiem do odgruzowania mieszkania ze wszystkich niepotrzebnych rzeczy jest uświadomienie sobie, że mamy w nim pełno przedmiotów, których pewnie nigdy nawet nie użyliśmy. Znają to głównie panie, które lubią czasem kupić coś w sklepie odzieżowym lub z domowymi akcesoriami, a bo ładne lub akurat w promocji, to dlaczego by nie wziąć? Każdemu się to chyba kiedyś zdarzyło. Niestety niepotrzebnie wydajemy wtedy pieniądze, a później musimy jeszcze znaleźć miejsce na te rzeczy w naszym domu. Później leżą na dnie jakiejś szafki lub kurzą się na parapecie. Jeśli chcemy uniknąć takich sytuacji, lepiej jest dwa razy przemyśleć zakup, a do sklepu (również tego z akcesoriami) wchodzić z listą i nie kupować nic, co się na niej nie znajduje. W przypadku, gdy zebraliśmy już całkiem sporą kolekcję przedmiotów, które do niczego się nam nie przydają, należy wreszcie zabrać się za generalny porządek i pozbyć się zbędnych dodatków. Dlaczego nie warto ich zbierać?