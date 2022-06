Przygotuj swój basen na lato w 7 krokach!

Woda krystalicznie czysta oraz bezpieczna dla naszych dzieci to niezwykle ważny podpunkt w przygotowaniu basenu na sezon letni. Jednak zanim opiszemy Wam jak dokładnie powinniście się zabrać za oczyszczanie swojego zbiornika wodnego, chcielibyśmy Was przestrzec przed środkami chemicznymi, które służą do pielęgnacji akwenu. Pamiętajcie, że to nie są zabawki, a bardzo niebezpieczne chemikalia, które powinny być przede wszystkim trzymane w oryginalnych opakowaniach oraz suchym miejscu. Bardzo ważne, aby znajdowały się z dala od dzieci. Po drugie instrukcja, zawsze czytajcie ją uważnie i w stu procentach stosujcie się do niej. Nie starajcie się tworzyć własnej mieszanki, ponieważ możecie zaszkodzić nie tylko sobie, ale także swoim bliskim. Po trzecie chemikalia do pielęgnacji basenu nie powinny trafiać bezpośrednio do zbiornika, najpierw rozcieńczmy je, a dopiero później zaaplikujmy do akwenu.