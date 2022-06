1001 sposobów na wykorzystanie palet w domu!

Meble z palet od dłuższego czasu cieszą się ogromną popularnością, a to przede wszystkim dlatego, że są ekonomiczne, możemy je wykonać samodzielnie, a przy okazji wspieramy środowisko. Meble wykonane z drewnianych palet nadają się do wielu pomieszczeń – sprawdzą się dobrze zarówno jako fotel w salonie, jak i łóżko w sypialni, a nawet zestaw krzeseł w ogrodzie.

Jak w ekologiczny sposób podejść do aranżacji wnętrza? Mogłoby się wydawać, że meble ze zużytych palet nie mogą dobrze wyglądać, ani spełniać jakiejkolwiek funkcji, jednak odpowiednie podejście do surowca pomoże nam stworzyć prawdziwe dzieła sztuki. Zamiast wrzucać zużyte palety do kominka, lepiej abyśmy je przerobili. A jeśli nie wiemy skąd wziąć palety, to podpowiadamy: można kupić nowe palety, które są niestety droższe lub używane w skupie w relatywnie niskiej cenie. Dzięki temu wybierzemy rozwiązanie ekologiczne, proste i… pasujące do każdego wnętrza!