Jak samemu odnowić drewniane schody?

Zanim przejdziecie do lakierowania musicie uprzednio sprawdzić stan poszczególnych stopni i podstopnic. Ważne jest aby drewno nie miało większych ubytków i zadrapań, które mogłyby robić nieestetyczne wrażenie pomimo ukończonej renowacji. Jeśli jednak znajdziecie szczeliny możecie je w prosty sposób zamaskować szpachlówkami. Są to gotowe masy przeznaczone do uzupełniania mniejszych i większych ubytków w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Szpachle mogą być uniwersalne, do wielu zastosowań i materiałów, jednak te przeznaczone do drewna zawierają mączkę drzewną, dlatego po utwardzeniu i wyszlifowaniu wyglądają i mają właściwości podobne do drewna. Szczeliny zamaskujecie również kitem do drewna – jest łatwy w aplikacji, możecie kupić go nawet w kartuszach nakładanych na pistolet. Jest to jednoskładnikowa elastyczna masa o konsystencji kremu, która po wyschnięciu twardnieje a po utwardzeniu daje się doskonale szlifować i malować.