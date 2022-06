Feng Shui dla początkujących!

Utrzymanie porządku gwarantuje pomyślność w życiu osobistym jak i zawodowym. Bez względu na to co uznajemy za prywatną przestrzeń, czy jest to dom, mieszkanie czy pokój, powinny być utrzymane w ładzie i czystości. Chińska mądrość głosi, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu znajduje swe symboliczne odbicie w naszym mieszkaniu i odwrotnie, wszystko co ma związek z naszym mieszkaniem wpływa na nasze życie osobiste i osobowość. Zatem to nie tylko my tworzymy swe mieszkanie, ale także ono kształtuje nas. Chaos w domu może spowodować problemy w szkole, pracy, rodzinie czy życiu uczuciowym. Zatem jeżeli zaprowadzisz porządek w swoim mieszkaniu, pozbędziesz się również chaosu ze swojego życia.

Idealnym przykładem jest wnętrze zaprojektowane przez pracownię Suma Architektów. Czysta, jasna, uporządkowana oraz rozświetlona przestrzeń, która wprowadza odrobinę pozytywnego myślenia do naszego życia.