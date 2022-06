6 mitów na temat totalnie białych wnętrz!

Pierwszy argument przeciwników, może brzmieć tak, że biel to kolor krzykliwy i rażący, a jedynie stłumione odcienie barw światła, czyli żółci lub pomarańczy dadzą nam w swoim towarzystwie satysfakcjonująco wypocząć. Nic bardziej mylnego! Wiadomo, że człowiek najwygodniej czuje się w jasnych pomieszczeniach, a kolor który najlepiej imituje to wrażenie to rzecz jasna, tylko i wyłącznie biel! Trzeba pamiętać, że każdy kolor we wnętrzu współdziała ze światłem dziennym. Razem ze stopniowym zachodem słońca lub po prostu z powodu niedostatecznej ilości dochodzącego światła do naszych okien, kolor we wnętrzu szarzeje i ciemnieje, a oświetlony sztucznym światłem sufitowym zyskuje żółty ton. Widoczne jest to szczególnie w porze zimowej, gdy dni są bardzo krótkie. Dlatego biel w dzień automatycznie staje się perłowa i z czasem wpada w szarość, natomiast beże, żółcie i brzoskwinie, czyli utarte, „ciepłe” kolory, oświetleniem z żarówek podbijają swój ton, który po chwili razi i męczy. Biały to kolor spokojny, przejrzysty, relaksujący, ale też motywujący, a dom oprócz relaksu, swoją aurą i kolorem powinien też zachęcać do działania w nim, a przede wszystkim na zewnątrz.