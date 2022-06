Czy styl skandynawski wciąż jest cool?

Biel jest doskonałą podstawą aranżacji stylu skandynawskiego we wnętrzu. Może nam się wydawać niepraktyczna, ponieważ łatwo na niej zauważyć zabrudzenia, kurz czy wszelkiego rodzaju znaki użytkowania przestrzeni, jednak jest uniwersalna oraz łatwa w aranżacji w każdym stylu. Biel doskonale odnajdzie się zarówno w stylu skandynawskim, jak i industrialnym czy prowansalskim. Co więcej pasuje zarówno do małych, ograniczonych metrażem przestrzeni, jak i tych większych bardziej przestronnych. W małych wnętrzach dodatkowo rozświetla je oraz optycznie powiększa, dzięki czemu w rzeczywistości wydają się większe. Aby dodać wyrazistego, niepowtarzalnego charakteru naszej przestrzeni, możemy wykorzystać do tego soczysty kolor, który wniesie przytulną, ciepłą atmosferę do wnętrza. Sprawimy, że nasze skandynawskie mieszkanie stanie się wyjątkowe, dostosowane do naszego gustu.

Oprócz bieli styl skandynawski lubi nietypowe łączenia z czernią, beżem, chłodnym błękitem, a także szarościami. Dzięki temu pomieszczenia nabierają rumieńców i wyrazistego charakteru.