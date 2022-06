Kwiaty, które najlepiej sprawdzą się w sypialni

Skrzydłokwiat jest ciekawą rośliną pochłaniającą aceton, benzen oraz formaldehyd z otoczenia, co czyni go dobrym kwiatem doniczkowym do sypialni. Poza tym, że oczyszcza powietrze z wymienionych toksyn, to także działa nawilżająco. Lubi jasne stanowiska choć toleruje również półcień oraz umiarkowaną wilgotność. To co może mu bardzo zaszkodzić, to zbyt mocno odkręcony kaloryfer zimą i suche powietrze, a zatem warunki, w których również i nam będzie się źle spało. Wówczas u skrzydłokwiatu zasychają brzegi liści.