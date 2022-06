Kuchnia i jadalnia w jednym – najlepsze inspiracje!

Jeśli mamy do dyspozycji kuchnię sporych rozmiarów, to ustawienie w niej stołu jest czymś naturalnym. Od nas zależy to, czy zdecydujemy się na dodatkową jadalnię, czy wystarczy nam takie połączenie. Tak naprawdę kuchnia połączona z jadalnią jest o wiele bardziej funkcjonalna na co dzień, a tylko od święta, kiedy przybywa do nas cała rodzina i przyjaciele, możemy potrzebować większej przestrzeni i niekoniecznie chcemy pokazywać cały proces przygotowywania jedzenia. Sposobem na przemianę stołu ze zwykłego roboczego, na taki, przy którym z chęcią zjemy kolację, jest odpowiedni obrus. To naprawdę takie proste – wystarczy mieć przygotowany w szufladzie obrus, który przed ułożeniem zastawy rozłożymy. Od razu zmieni się atmosfera w całym wnętrzu.