Dom marzeń w tropikalnym stylu!

Dom wyróżnia się na tle innych posiadłości w okolicy, dzięki materiałom, jakie projektanci użyli do stworzenia fasady. Kamień, drewno, a także panele z sizalu i trzciny cukrowej zostały połączone na dwóch kondygnacjach, dzięki czemu świetnie współgrają z otaczającym dom krajobrazem. Nie martwcie się, że w Polsce nie mamy tak egzotycznego otoczenia, dom z widokiem na jezioro, staw, czy morze, będzie prezentował się równie dobrze! Horyzontalne ułożenie bryły domu, by budynek nie wydawał się zbyt przysadzisty, zostało złagodzone poprzez duże, przeszklone ściany, a także na wpół transparentne panele. To, co cechuje ten niesamowity projekt to przede wszystkim poczucie płynności i istnienie w zgodzie z otaczającym krajobrazem.