Najlepsze metody oczyszczania wody w basenie

Wysoka temperatura powietrza sprzyja rozwijaniu się glonów i mikroorganizmów, dlatego należy stosować odpowiednie preparaty, które wyeliminują groźbę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i pozwolą utrzymać stosowną czystość wody. Od właściwego odczynu pH wody basenowej zależy nie tylko samopoczucie kąpiących się, ale również skuteczność systemu uzdatniania wody. Zbyt wysoki odczyn pH zmniejsza skuteczność środków do koagulacji oraz redukuje skuteczność eliminowania znajdujących się w wodzie bakterii. Z drugiej strony, zbyt niski odczyn pH prowadzi do korozji instalacji hydraulicznych i urządzeń filtrujących. Idealne dla skóry człowieka pH wody to 7,0-7,4. Oprócz pH ważnym i niezbędnym aspektem jest wyposażenie instalacji basenowej w filtry i pompy przetłaczające wodę. W bardziej luksusowej wersji powinny się znaleźć także urządzenia automatycznie dozujące środki chemiczne do uzdatniania wody oraz system do jej podgrzewania. Na te wszystkie elementy trzeba przewidzieć miejsce w pobliżu basenu, na przykład osobne pomieszczenie o powierzchni przynajmniej 2 m kw. Zamiast nich można zastosować kompaktową stację uzdatniania i umieścić ją tuż przy basenie.