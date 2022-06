Wszystko, co musicie wiedzieć o kamiennych podłogach!

Marmur pomimo swojego pięknego wyglądu nie jest najpraktyczniejszym materiałem do stosowania na podłogi, ponieważ – ze względu na dużą porowatość i chłonność – trudno utrzymać go w czystości. Jednak jeśli bardzo chcemy mieć marmurową podłogę, możemy te marzenie zrealizować pamiętając tylko o tym, że będzie ona wymagać specjalnej i pracochłonnej konserwacji.

Marmur to kamień trudny do utrzymania w nienaruszonym od nowości, stanie. Negatywnie działają na niego nawet najsłabsze kwasy, na przykład cytryna na blacie kuchennym. Szybko też robią się na nim plamy z tłuszczu, a nawet wody. Dlatego powierzchnię marmurowych płyt trzeba systematycznie impregnować i chronić przed substancjami mogącymi powodować zniszczenie. Do mycia marmurowych posadzek można używać tylko specjalnie przeznaczonych do tego preparatów. Niektóre nawet dodatkowo mogą poprawiać wygląd kamienia, na przykład uwydatniając jego naturalny kolor albo połysk.