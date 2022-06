Drewniane domy w 6 fantastycznych stylach!

Oto prawdziwa chatka babci, którą zobaczyć możemy w co drugiej polskiej wsi, szczególnie w górach. Dom ten zbudowany jest z okrągłych bali, które ułożone poziomo, jeden na drugim tworzą ściany domu. Nie musimy długo tłumaczyć na czym polega styl rustykalny – przede wszystkim na wykorzystaniu drewna w sposób jak najmniej obrobiony, pocięty. Naturalność przejawiająca się w niedoskonałościach bali i nierównościach słupów podtrzymujących dach nad głównym wejściem to cały urok stylu rustykalnego oraz wiejskiego. Jedynie co ekstrawaganckie w tej realizacji Smart Wood to kolorystyczna aranżacja w zaskakującym miejscu, czyli białe akcenty na końcówkach wystających z rogów ścian, bali.