Ekskluzywny dom w betonie!

Wśród najbardziej popularnych stylów, w jakich budowane są domy, ostatnio najczęściej wybiera się nowoczesny minimalizm. Dla tych z Was, którzy cenią luksus, piękno architektury i oszczędność w dodatkach, będzie to idealna estetyka. Jest to styl dość prosty, ale jednocześnie oryginalny, urzekający swoją ascetycznością. Minimalistyczne domy mają wyraźnie geometryczne formy o klarownej kompozycji, głównie opierające się na monochromatycznych barwach, z powściągliwym wystrojem wnętrz. Dodatkowym atutem takich budynków są obszerne, gładkie ściany naprzemiennie występujące z pokaźnymi oknami. Projektanci w ten sposób składają hołd wielkim, otwartym przestrzeniom, wpuszczając do nich jak najwięcej naturalnego światła. W większości domów minimalistycznych, wszelkie elementy konstrukcyjne zostały starannie ukryte. Decydując się na taki dom najlepiej wybierać surowo wyglądające materiały, takie jak metal, beton, kamień, czy naturalne drewno.

Zachęcił Was ten opis minimalistycznego domu? Jeśli tak, to dobrze, bo specjalnie dla Was nasi architekci stworzyli unikatowy projekt, w którym ogrom przestrzeni zestawiony został z minimalistyczną estetyką, ale w niezwykle eleganckim guście! Dom ten na pewno spełni oczekiwania tych z Was, którzy cenią życie na najwyższym poziomie!