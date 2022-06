Tak idealnie zawiesisz swoje zasłony!

Najczęściej popełnianym błędem jest złe dopasowanie metrażu, tudzież szerokości zasłon do potrzeb. Niezwykle istotne jest, aby przed wybraniem się do hurtowni z materiałami, właściwie pomierzyć szerokość naszego okna oraz dopasować taką ilość materiału, która będzie zakrywała całą jego powierzchnie, dodatkowo pozwalając nam na dekoracyjne upięcie. A więc, stosunek szerokości zasłony do szerokości okna powinien wynosić od dwóch do dwóch i pół. Chcąc zobrazować to na przykładzie, załóżmy, że szerokość naszego okna wynosi 2 metry, tak więc zasłona powinna mieć od czterech do pięciu metrów, kiedy jest naciągnięta. Mogłoby się nam wydawać to olbrzymim marnotrawstwem pieniędzy, jednak widok idealnie upiętych zasłon, które okrywają okno w całości, nie zostawiając szpetnych szpar, jest bezcenny, a co więcej klasyfikuje nasze wnętrze jako schludne, przytulne.

W salonie zaprojektowanym przez pracownię MProjekt zasłony posiadają wyrazisty kolor, podkreślając tym samym wyjątkowy klimat i urok przestrzeni dziennej.