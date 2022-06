Spełnij marzenie o idealnej sypialni na poddaszu!

Dom z funkcjonalnie rozplanowanym poddaszem to marzenie wielu osób. Niestety najczęściej kojarzy nam się z trudnymi do zaadaptowania skosami, belkami, które wymagają od nas nie lada wyzwania oraz kombinowania, by przestrzeń spełniała nasze podstawowe wymogi, a także służyła komfortem użytkowania. Możliwości na aranżację poddasza jest wiele, można stworzyć garderobę, pokój kąpielowy, pracownię lub sypialnię. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy pokazać Wam jak łatwo stworzyć pomieszczenie sypialne w tej części domu, jakie mamy możliwości przechowywania oraz jakie wyposażenie powinniśmy wybrać.

Sypialnia to miejsce szczególne, intymne, jej aranżacja powinna spotkać się z realizacją naszych najskrytszych marzeń, a wszystko po to, aby umilić poranek oraz zapewnić spokojny, komfortowy sen. Pokój sypialny na poddaszu to świetny pomysł na zagospodarowanie pustej przestrzeni, jednak musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Ważny jest każdy szczegół, począwszy od koloru ścian, mebli po tkaniny. Na wstępie powinniście wszystko dokładnie rozplanować i umiejętnie rozstawić. Taki plan możecie wykonać sami lub z pomocą odpowiednich programów do aranżacji wnętrz. Większość z nich jest dostępna za darmo w wersji próbnej na okres trzydziestu dni. Poddasze należy do przestrzeni o niskich stropach i dużej ilości skosów, niestety tego typu ograniczenia uniemożliwiają nam dobranie wyposażenia powszechnie dostępnego w sklepach meblarskich. Zatem jeżeli pragniemy funkcjonalnej i dobrze zaprojektowanej sypialni powinniśmy zdecydować się na doświadczonego projektanta wnętrz, który stworzy nam praktyczne wnętrze zaprojektowane na wymiar. Sprawdźcie co jeszcze musicie wziąć pod uwagę projektując idealną sypialnię!