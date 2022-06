Idealne wnętrze do mieszkania i do pracy!

Otwarta przestrzeń, czyli tak zwana open space , to synonim nowoczesnych mieszkań. Jeszcze kilkanaście lat temu liczyła się przede wszystkim ilość pokoi. Podstawą były odrębne przestrzenie, które można było zaaranżować na wiele sposobów, spełniając nasze osobiste wymagania. Dzisiaj odchodzi się od koncepcji zamkniętych przestrzeni dziennych, coraz częściej otwiera się je na pozostałą część mieszkania, tworząc przestronne, wielofunkcyjne wnętrze. Tego typu mieszkania posiadają wiele plusów, najważniejszą ich zaletą jest możliwość stworzenia kilku odrębnych przestrzeni, pełniących różne funkcje. Począwszy od miejsca do pracy, na strefie do wypoczynku kończąc. Niestety, jednak jest to minus w przypadku, gdy mieszkamy z partnerem, rodziną i posiadamy tylko jedną wspólną przestrzeń. W takiej sytuacji zobowiązani jesteśmy do przestrzegania podstawowych zasad funkcjonowania w grupie, które ułatwią nam i naszej osobie towarzyszącej przebywanie we wspólnej strefie. Dlatego pamiętajcie o utrzymaniu porządku w miejscu pracy. Jest to niezbędny czynnik, który wpływa przede wszystkim na efektywność naszej pracy oraz wizualny odbiór przestrzeni, którą zamieszkujemy. Wnętrze poukładane, uporządkowane prezentuje się bardziej harmonijnie, przytulnie, aniżeli ogólny rozgardiasz.