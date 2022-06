Niesamowity dom pełen wygód!

Przechodzimy teraz do strefy kuchni. Nasi profesjonaliści zdecydowali się zaaranżować to miejsce gównie przy pomocy białego koloru. Nie ma wątpliwości co do tego, że nadaje on tej przestrzeni ogromnej świeżości i szyku. Srebrne elementy idealnie łączą się z tą barwą tworząc miejsce pełne harmonii. Z kolei prosta forma mebli sprawia, że to wnętrze emanuje wręcz minimalistycznym charakterem. Fachowcy doskonale wiedzą, że do przygotowywania różnych potraw potrzebne jest odpowiednie oświetlenie. Zdecydowali się oni na umieszczenie dodatkowych kinkietów, które wyglądają tutaj bardzo stylowo.