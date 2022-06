Ultranowoczesny dom!

Tak prezentuje się wnętrze tego oryginalnego domu. Nasi eksperci zdecydowali się ograniczyć liczbę ścian działowych do minimum, co pozwoliło na stworzenie tak przestronnego miejsca. W widocznym na zdjęciu salonie dominują stonowane odcienie. Połączenie bieli z ciemnym brązem oraz odcieniami beżu to prawdziwy strzał w dziesiątkę! To wnętrze zdecydowanie emanuje ogromną elegancją! Obowiązkowo znalazł się tutaj wygodny wypoczynek oraz fotele przyozdobione dekoracyjnymi poduszkami. Tuż obok salonu zorganizowana została strefa jadalni. Okrągły stół to dość nietypowe rozwiązanie, jednak w tak tutaj pasuje on idealnie!