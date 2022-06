Domek dla hobbitów?

Okno kuchni wyłania się z fasady domu-pagórka. Powyższe zdjęcie

świetnie obrazuje filozofię architektów, który chcą harmonijnie łączyć naturę i dokonania cywilizacyjne. Chociaż, jakby się ich spytać, to przyznaliby się pewnie do tęsknoty za światem sprzed postępu technologicznego. Ich projekt jednak udowadnia, że poszukiwanie utraconej harmonii, łączności z naturą może przynieść zaskakujące owoce, że warto szukać go nie na zasadzie bezmyślnego odtwarzania wzorców przeszłości, ale na własnych warunkach, z designem i technologią współczesności.

Wielu z nas przynajmniej raz w życiu pomyślało o rzuceniu wszystkiego i rozpoczęciu życia na łonie natury, na przykład w jaskini. Tyle, że w praktyce oczekiwalibyśmy pewnie przeszkleń i ogrzewania.