Cedrowy dom z Poznania!

Przypomnijmy raz jeszcze, że mamy do czynienia z domem parterowym. Został on zaprojektowany tak, by właściciel mógł się po nim swobodnie poruszać, by komunikacja pomiędzy poszczególnymi strefami była dla niego intuicyjna. Na powyższym zdjęciu widzimy, jak z otwartym salonem i jadalnią łączy się kuchnia o niższym suficie. W tej strefie jest to pożądane – zapobiega roznoszeniu się zapachów oraz daje poczucie przytulności. Bardzo ciekawa jest masywna wyspa z domontowanym do niej grubym drewnianym blatem. Idealnie nada się on do odkładania gotowych potraw lub też sprawdzi się w charakterze wygodnej strefy śniadaniowej.