7 NIE staromodnych sposobów na pamiątki we wnętrzu!

Fotel na którym siedział jeszcze nasz prapradziadek to prawdziwy skarb, ale idąc z duchem czasu, jego estetyka mogła się już nieco zdezaktualizować. Jeśli w spadku otrzymaliście stary, ogromny fotel z którym nie wiecie co zrobić, i wcale nie pasuje do Waszego minimalistycznego lub industrialnego wnętrza – postarajcie się zmienić tapicerkę. To pierwsza rzecz, jaką możecie zrobić, aby odświeżyć jego wizerunek i dopasować do panującej we wnętrzu aranżacji. W przypadku, gdy nie chcecie bawić się w zmianę całej tapicerki, ponieważ – nie ma co ukrywać – jest to raczej kosztowne rozwiązanie, możecie dopasować do niego narzutę, która będzie nawiązywać do panującej w domu stylistyki. To są rozwiązania, które mają ten zabytkowy fotel wpasować w otoczenie, ale pamiętajmy, że równie dobrze może on stanowić kontrast względem dominującej aranżacji. Taki dysonans potrafi wprowadzić nieco spontaniczności do wnętrza, przyciąga wzrok i podkreśla indywidualny charakter właściciela!